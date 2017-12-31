Шведские хоккеисты разгромили сборную Швейцарии на молодежном чемпионате мира

В американском Баффало продолжается чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд. Лидер группы В сборная Швеции с крупным счетом 7:2 обыграла команду Швейцарии.

Швейцарцы смогли оказать сопротивление только в первом периоде, который завершился вничью 1:1. Во второй 20-минутке преимущество шведов было очевидным, а в третьем – подавляющим. В итоге крупная победа скандинавов 7:2.

Шведы одержали третью победу в трех матчах и уверенно лидируют в группе В. В новогоднюю ночь шведам предстоит встреча со сборной России, от исхода которой во многом зависит распределение мест в группе. Швейцарцы в этот день сыграют со сборной Чехии.