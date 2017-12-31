В новогоднюю ночь московское метро будет работать без перерыва

Как сообщили в столичном департаменте транспорта, в новогоднюю ночь Московский метрополитен и Московское центральное кольцо будут работать без ночного перерыва. Поезда будут следовать с интервалом от 3,5 до 15 минут.

По традиции, за несколько минут до наступления Нового года на станциях метрополитена, в вагонах и в вестибюлях прозвучит праздничное обращение президента России Владимира Путина, сообщает "Интерфакс".

Также в новогоднюю ночь на круглосуточный режим работы перейдут 59 маршрутов наземного городского транспорта, а работу еще 98 маршрутов продлят до 3:30. Кроме того, время работы пригородных электропоездов продлят до 02:00. При этом поезда "Аэроэкспресс" будут следовать по своему обычному расписанию.

Как ожидается, в новогоднюю ночь транспортный комплекс столицы перевезет более 8,5 миллиона пассажиров, а за все новогодние праздничные дни — свыше 67 миллионов.