Стрельбу в центре Москвы открыл приезжий из Марий Эл

Столичные полицейские продолжают розыск мужчины, открывшего накануне вечером стрельбу в центре Москвы – на Никольской улице в 300 метрах от Красной площади. Уже установлена личность стрелявшего – это 26-летний приезжий из республики Марий Эл.

Стало известно, что разыскиваемый проживает по временной регистрации в подмосковном Жуковском, передает ТАСС.

Как сообщалось, в минувшую субботу поздно вечером возле одного из баров на Никольской улице произошел конфликт со стрельбой. По предварительным данным, причиной произошедшего могла стать ревность. В результате инцидента ранения из травматического оружия получили мужчина и женщина. Пострадавшие госпитализированы в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Состояние женщины оценивается как крайне тяжелое, она получила шесть ранений в голову.