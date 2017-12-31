В Красноярском крае столкнулись два автомобиля и автобус

В ночь на воскресенье, 31 декабря, в Уярском районе Красноярского края произошло столкновение двух легковых автомобилей и рейсового автобуса, в результате которого один человек погиб, еще четверо получили травмы.

По предварительным данным, на трассе Р255 "Сибирь" водитель автомобиля Mercedes, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение c автомашиной Nissan, передает "Интерфакс". После удара Mercedes отбросило в сторону рейсового автобуса, с которым также произошло столкновение.

В результате ДТП водитель автомашины Mercedes погиб, трое его пассажиров, в том числе, двое малолетних детей, получили травмы. Также в пострадала женщина-пассажир автомобиля Nissan.

В момент столкновения в салоне рейсового автобуса находились 33 пассажира, пострадавших среди них нет. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливающая обстоятельства произошедшего.