Жителей Новосибирска призывают на каникулах гулять! Речь идет о всероссийском фестивале городской среды, который так и называется — "Выходи гулять".

Мероприятия проходят в парках, на набережных и других общественных местах, а также в области. Это фестивали снежных скульптур, спортивные соревнования, ярмарки, концерты и так далее.

Одним из самых ярких событий стало, к примеру, открытие ледового городка, где на Рождество запланирована обширная программа. Впрочем, и после праздников можно будет гулять, отмечает телеканал "Россия 24". Фестиваль продлится до марта.