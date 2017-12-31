Стрелявший рядом с Красной площадью мужчина задержан

Сотрудникам полиции удалось задержать мужчину, открывшего накануне вечером стрельбу в центре Москвы – на Никольской улице в 300 метрах от Красной площади. В результате этого инцидента два человека получили ранения.

Задержание было произведено на 40-м километре Новорижского шоссе, передает "Интерфакс". Полицейскими был остановлен легковой автомобиль, которым управлял подозреваемый в нанесении ранений 29-летнему мужчине и 23-летней девушке. В ходе задержания подозреваемый причинил себе телесные повреждения и был передан медикам для оказания помощи.

Как сообщалось ранее, в минувшую субботу поздно вечером возле одного из баров на Никольской улице произошел конфликт со стрельбой. По предварительным данным, причиной произошедшего могла стать ревность. В результате инцидента ранения из травматического оружия получили мужчина и женщина. Пострадавшие госпитализированы в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Состояние женщины оценивается как крайне тяжелое, она получила шесть ранений в голову.

Личность стрелявшего была оперативно установлена — это 26-летний приезжий из республики Марий Эл, проживавший по временной регистрации в подмосковном Жуковском.