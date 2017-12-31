Мужская сборная России по гандболу стала первой на турнире в Швейцарии

На международном турнире Yellow Cup, прошедшем в Швейцарии, мужская сборная России по гандболу оказалась победителем соревнования. В финальном матче против хозяев турнира россияне в упорной борьбе выиграли со счетом 30:29. Швейцарские гандболисты стали вторыми.

3 и 6 января 2018 года нашей команде предстоит провести отборочные игры чемпионата мира-2019 со сборной Люксембурга. Турнир в Швейцарии стал хорошей репетицией перед этими матчами. Финал получился очень напряженным, и все же подопечные Эдуарда Кошкарова сумели одержать в нем победу.

После турнира в Швейцарии российские гандболисты отправятся в Новогорск, где будут готовиться к отборочным играм с Люксембургом.