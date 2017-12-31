Шайба Голдобина не помогла "Ванкуверу" одолеть "Лос-Анджелес"

В заключительной встрече игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Ванкувер Кэнакс" на своей площадке уступил "Лос-Анджелес Кингз" 3:4. Российский нападающий "косаток" Николай Голдобин отметился заброшенной шайбой, однако она не помогла его команде одолеть гостей.

Хозяева льда уже на пятой минуте первого периода открыли счет в этой встрече. Отличился Трой Стечер. Однако еще до перерыва "Короли" усилиями Тайлера Тоффоли и Мариана Габорика вышли вперед.

Под занавес второго периода россиянин Николай Голдобин сравнял счет в матче. А на первой минуте третьего отрезка игры его партнер по команде Ник Дауд вывел "Кэнакс" вперед. Но это был последний успех хозяев льда. А вот гости еще дважды отличились в заключительном периоде. Шайбы Кайла Клиффорда и Дрю Даути принесли "Лос-Анджелесу" победу.