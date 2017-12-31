Из-за тумана в столице задержаны десятки рейсов

На Москву опустился достаточно плотный туман, видимость в первой половине дня составит от 200 до 500 метров, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧСМЧС России по Москве.

В аэропортах сложные погодные условия уже вызвали задержки рейсов.

"Московские аэропорты не приостанавливают работу. Тем не менее, сложные метеоусловия и низкая видимость оставляют решение о взлете и посадке на усмотрение командиров", — сообщили "Интерфаксу" в авиадиспетчерских службах московского авиаузла.

Всего уже были задержаны 18 рейсов, еще 16 отменены. Согласно данным сервиса "Яндекс.Расписание", больше всего изменений в расписании аэропорта Домодедово, там отменили 16 рейсов и еще 10 задержали.