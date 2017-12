Шахматист Карякин назвал свой результат на чемпионате мира заслуженным

Российский гроссмейстер Сергей Карякин, занявший второе место на чемпионате мира по быстрым шахматам в Саудовской Аравии, прокомментировал свое выступление на турнире. Кроме того, он поздравил с победой Магнуса Карлсена и отметил игру Вишванатана Ананда.

Напомним, что Карякин начал турнир в Эр-Рияде с двух поражений подряд. Постепенно россиянин набрал ход и сумел занять второе место, уступив лишь чемпиону мира по шахматам Магнусу Карлсену.

"Сделал все что мог, но в итоге второе место. В целом, все заслуженно. Магнуса с победой, а Виши с прекрасно проведенными турнирами!", — написал в своем "Твиттере" российский шахматист.

I tried my best in blitz, but was second at the end. Congrats to Magnus! And a great tournaments for Vishy!

Сделал все что мог, но в итоге второе место. В целом, все заслуженно. Магнуса с победой, а Виши с прекрасно проведенными турнирами! pic.twitter.com/Siwd6at2G7