В Кении разбился автобус: более 30 погибших

В Кении из-за столкновения автобуса с грузовиком погибли 34 человека.

Страшная авария произошла рядом с населенным пунктом Мигаа. На большой скорости автобус вылетел на встречную полосу, где в него и врезался ехавший навстречу грузовик.

На месте погибли 28 пассажиров автобуса, а также водитель и погрузчик грузовика. Еще четыре человека, в том числе трое детей, скончались по дороге в больницу. Еще 22 человека с различными травмами доставлены в медицинские учреждения, врачи оказывают им помощь, передает РИА Новости.