Хабиб вернулся: на арене в Лас-Вегасе Нурмагомедов одолел бразильца Барбозу

Двадцать пять побед и ни одного поражения: российский боец Хабиб Нурмагомедов, выступающий в легком весе, победил бразильца Эдсона Барбозу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата, который прошел в Лас-Вегасе. Следующим соперником Нурмагомедова должен стать временный чемпион — американец Тони Фергюсон. Пока этот бой официально на подтвержден.

31 декабря, восемь утра по московскому времени, но настоящих болельщиков Хабиба это никак не смущает. Все они собрались в одном из московских баров. Этого события ждали долго: Хабиб не бился больше года. И вот буквально за пару минут до боя Хабиб прямо с тренировки вышел в прямой эфир к своим болельщикам.

Мотивация Нурмагомедова была запредельная. Российский боец, не потерпевший ни единого поражения, после успеха в ноябре 2016 года в бое с Джонсоном на следующий важнейший поединок против Фергюсона выйти не смог из-за проблем со здоровьем.

Потому теперь, чтобы снова биться против временного чемпиона Фергюсона, нужно было сначала одолеть бразильца Барбозу.

"Вы же сами понимаете, сколько было интервью, насчёт веса его, насчёт всего, сколько споров было вокруг этого. Он доказал, что может, когда нужно, собраться. По состоянию здоровья один раз отменили этот бой. И, конечно, какая-то ответственность есть", — рассказал друг семьи Хабиба Нурмагомедова Испай Омаракаев.

Но Хабиб с этой ответственностью справился. С первого же раунда он сразу завладел инициативой, добившись колоссального преимущества по количеству ударов. И его победа по такому сценарию была лишь делом времени

Во втором и третьем раундах Нурмагомедов продолжил уничтожать Барбозу, наносил удары сериями по уже обессиленному противнику.

154 точных удара Хабиба против всего лишь 25 ударов у противника. В итоге Нурмагомедов одержал 25-ю и такую важную победу в своей карьере.

Вот они — настоящие эмоции: 31 декабря, восемь утра, впереди — Новый год, но это не главное для всех, кто собрался здесь. Для болельщиков Хабиба Нурмагомедова в России и по всему миру главное — другое: Хабиб вернулся, и он снова в деле.