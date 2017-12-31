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Атаки телефонных террористов 54 минуты назад

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31 декабря 201710:21

В Кемерове и Омске "заминировали" аэропорты
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В Кемерове полицейские проверяют информацию о якобы заложенном взрывном устройстве в аэропорту имени Леонова в Кемерове. О бомбе сообщил по телефону неизвестный.

"Началась эвакуация здания, на место выехали представители экстренных служб города", — сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах города. Несколько дней назад телефонные террористы уже "заминировали" в городе ТД "Лаванда", ТЦ "Аврора" и здания Азиатско-Тихоокеанского банка.

Аналогичная ситуация сложилась сегодня и Омске — там полицейским тоже пришлось эвакуировать пассажиров и сотрудников аэропорта из-за поступившего анонимного звонка. Сейчас на месте работают все экстренные службы, передает ТАСС.

Накануне новогодних праздников российские города захлестнула новая волна сообщений о минировании различных объектов.

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