В Кемерове и Омске "заминировали" аэропорты

В Кемерове полицейские проверяют информацию о якобы заложенном взрывном устройстве в аэропорту имени Леонова в Кемерове. О бомбе сообщил по телефону неизвестный.

"Началась эвакуация здания, на место выехали представители экстренных служб города", — сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах города. Несколько дней назад телефонные террористы уже "заминировали" в городе ТД "Лаванда", ТЦ "Аврора" и здания Азиатско-Тихоокеанского банка.

Аналогичная ситуация сложилась сегодня и Омске — там полицейским тоже пришлось эвакуировать пассажиров и сотрудников аэропорта из-за поступившего анонимного звонка. Сейчас на месте работают все экстренные службы, передает ТАСС.

Накануне новогодних праздников российские города захлестнула новая волна сообщений о минировании различных объектов.