Донбасс готовится встречать Новый год, несмотря на обстрелы

В Донбассе по случаю праздника объявлен режим тишины, но Киев тут же нарушил эти договорённости. Как сообщают в Донецке, мирные посёлки украинские силовики обстреляли зажигательными боеприпасами. К счастью, никто не пострадал. Как народная республика готовится к Новому году?

— Вот от детей Донецка открытки для наших бойцов.

— Наверное, подарки от детей, открытки, которые они делают своими руками — это самый лучший стимул для поднятия настроения в новогоднюю ночь.

Детские рисунки будут греть бойцам душу, старенькая буржуйка не даст замёрзнуть в новогоднюю ночь. Здесь на передовой выходных и праздников нет. Противник совсем рядом: по прямой через поле — пару километров. А с другой стороны от этих окопов — уже окраина Донецка. Дома, где ждут семьи тех, кто тут служит, и чей покой они охраняли и будут охранять.

"Дома жена, трое малых", — рассказывает военнослужащий армии ДНР с позывным "Манюня".

— А папа тут.

— Ну, уже привыкли за четыре года. Чай, компоты, жёны из дома передают тормозки. Ну, как-то будем тут, своей компанией. У нас тут своя уже, можно сказать, семья.

Последние несколько дней здесь относительно тихо, но о полном соблюдении Украиной новогоднего перемирия говорить пока не приходится.

"Есть единичные случаи использования миномётов калибром 82 миллиметра, также вот вчера в районе Еленовки одна мина прилетела калибром 120 миллиметров", — говорит руководитель пресс-службы Вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов.

— Это наша елочка!

Главный атрибут Нового года уже готов — дело за праздничным ужином. На плите доходит холодец, хозяйка нарезает салаты. Дом Натальи на улице Стратонавтов рядом с Донецким аэропортом — гиблое место. Когда-то здесь жили 140 семей, сейчас осталось шесть. Одни уехали, другие просто не успели этого сделать.

"У нас очень много соседей погибло, муж собственными глазами видел, как соседку в 2014 году разорвало. Это очень страшно, это все в памяти остается", — рассказывает Наталья Зуева.

Но, несмотря на обстрелы, Новый год придёт и в прифронтовые города и села. Это Горловка. Город готовится к празднику.

А в центре Донецка сейчас кругом праздничная иллюминация, новогодняя ярмарка, елка сияет огнями, каждый вечер концерты и конкурсы.

В наступающем 2018 году в Донбассе намерены сконцентрироваться на развитии экономики и социальной сферы. И хотя обстрелы пока в прошлом не остались, здесь все больше стараются думать не о войне, а о мире.