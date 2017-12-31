Футболист ЦСКА Вернблум переквалифицировался в хоккейного вратаря

Игрок футбольного ЦСКА Понтус Вернблум в этом сезоне сменил амплуа, перейдя в нападение. В линии атаки он отметился несколькими важными голами. Видимо, шведскому легионеру армейцев понравилось испытывать что-то новое. В отпуске он проверил свои вратарские способности. Только уже в хоккее.

Пресс-служба ЦСКА в своем клубном Instargam опубликовала видео, в котором Вернблум примерил вратарскую экипировку "Филадельфии Флайерз". Надо признать, что швед смотрится весьма гармонично в новом для себя амплуа.

Правда, пока шведу не хватает навыков, чтобы уверенно ловить шайбы. На видео он не смог справиться с броском. Впрочем, у Понтуса еще есть время, чтобы улучшить игру в воротах.