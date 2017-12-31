Мирный Новый год: сирийским детям показали "Буратино"

Впервые за 7 лет в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Дамаске состоялся детский новогодний праздник. Ребятам показали театральную постановку "Буратино" и вручили подарки от Деда Мороза и Снегурочки.

"Все знают "Буратино", поэтому даже ребята из детских домов, которые не говорят по-русски, думаю, все они поняли по сюжету, что добро побеждает зло. Война заканчивается, мирная жизнь берет свое", — рассказал ТАСС заместитель главы Россотрудничества Алексей Фролов.

По его словам, несмотря на нестабильную обстановку в стране и отсутствие командированных сотрудников из России, РЦНК не прекращал работу.

"В центре на протяжении всех лет трудился наш сирийский коллектив. Они не боялись, несмотря на то, что в их адрес шли угрозы, угрожали и их семьям", — сообщил Фролов.

На новогодний праздник в РЦНК пришли более 300 детей. А ранее в декабре перед сирийцами выступили музыканты из России, а также состоялся товарищеский матч, в котором приняли участия российские и сирийские звезды баскетбола.