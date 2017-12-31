Адвокат Родченкова заявил, что МОК пресмыкается перед Россией

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Олимпиада-2018 22 минуты назад
Адвокат Родченкова заявил, что МОК пресмыкается перед РоссиейЧитайте нас в Telegram
Адвокат экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова Джим Уолден считает, что Международный олимпийский комитет выглядит жалким в связи с допуском российских спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхане. Он также призвал МОК сменить главу организации Томаса Баха.
Уолден считает, что Международный олимпийский комитет слишком политизирован. "Кувейт получил полное отстранение за нарушение, куда меньшие, чем преступления России. МОК просто пресмыкается перед Россией, тогда как без проблем наказывает маленькие страны", — цитирует адвоката Родченкова Sports.ru со ссылкой на Inside the Games.
Кроме того, он заявил, что МОК и ФИФА хотят, чтобы Родченков прекратил раскрывать данные о допинговой программе в России. "МОК просто жалок, ему необходима смена лидера. Тем более, что Томас Бах так и не понял, что дело не в Родченкове или Путине, а в олимпийских идеалах", — добавил Уолден.
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