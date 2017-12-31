Первые жертвы столкновений в Иране: в городе Доруд неизвестные открыли стрельбу по толпе

Власти Ирана подтвердили данные о гибели двух человек в ходе антиправительственных демонстраций в иранском городе Доруд. Информацию о жертвах столкновений подтвердил ливанской газете The Daily Star вице-губернатор иранской провинции Лурестан Хабибулла Ходжастепур.

По словам чиновника, накануне вечером в Доруде проходила незаконная акция протеста — на улицы "вышло некоторое число людей, послушавшихся призывов враждебно настроенных групп, что в итоге привело к столкновениям". Представители сил безопасности не стреляли по толпе, подчеркнул Ходжастепур.

Как заявили в Корпусе Стражей Исламской революции (КСИР), причиной гибели этих участников протестов была стрельба, открытая группой неизвестных, вооруженных боевым и охотничьим оружием. По заявлению КСИР, эти люди пришли на акцию протеста и принялись беспорядочно стрелять по протестующим и по резиденции местных властей. В результате вдобавок к двум погибшим шесть человек получили ранения.

По сообщениям западных СМИ, в четверг, 28 декабря, в Иране начались массовые антиправительственные акции протеста, вызванные, в частности, недовольством экономической ситуацией в стране. Сообщалось о демонстрациях протеста в Тегеране, Куме, Керманшахе, Мешхеде, Хамадане и Реште, а также о прошедших демонстрациях в поддержку властей страны. Сообщалось также, что протестующие атаковали муниципальные здания и банки.

По данным иностранных СМИ, часто трудно проверить достоверность поступающей с мест событий информации из-за недостаточного освещения протестов со стороны иранских масс-медиа и ограничений на перемещения, введенных иранскими властями.

Тем временем, МИД России на своей странице в "Фейсбуке" предупреждает о проходящих в Иране манифестациях, вызванных социальным недовольством, акциях и рекомендует сохранять бдительность и не посещать места массового скопления людей.

Власти Ирана, тем временем, заявляют, что не допустят насилия и нарушения общественного порядка, передает "Интерфакс". Нарушители закона понесут наказание, заявил глава МВД страны Абдолрез Рахмани Фазли.