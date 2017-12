Санта переусердствовал: Ниагарский водопад превратился в ледяной аттракцион

Рекордные холода в США превратили знаменитый Ниагарский водопад в настоящую зимнюю сказку. Тысячи туристов съезжаются туда, чтобы сфотографировать ледяное чудо, пишет The Buffalo News. Очевидцы не скупятся на восторженные эпитеты и охотно делятся фотографиями и видеороликами в Сети.

Niagara Falls is a 'winter wonderland' right now ❄️ pic.twitter.com/jBQbPJ4TVX