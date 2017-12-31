Санта переусердствовал: Ниагарский водопад превратился в ледяной аттракцион

Рекордные холода в США превратили знаменитый Ниагарский водопад в настоящую зимнюю сказку. Тысячи туристов съезжаются туда, чтобы сфотографировать ледяное чудо, пишет The Buffalo News. Очевидцы не скупятся на восторженные эпитеты и охотно делятся фотографиями и видеороликами в Сети.

Niagara Falls is a 'winter wonderland' right now ❄️ pic.twitter.com/jBQbPJ4TVX — Gossip Viral (@itsGossipviral) 31 декабря 2017 г.

"Зимняя Страна чудес", — так описывают туристы увиденное. Некоторым обледеневшие деревья и камни напоминают сахарные фигуры. "Санта явно переусердствовал", — написал один из пользователей Twitter.

Санта Клаус явно переусердствовал :-) https://t.co/4kNnVvxE8j — Nikolay Vernitsky (@n_vernitsky) 31 декабря 2017 г.

Как сообщила Национальная метеорологическая служба США, Новый год в Нью-Йорке обещает стать самым холодным за 55 лет. 31 декабря температура воздуха опустится до минус 12,2 градуса. Мэрия рекомендовала горожанам одеваться потеплее, воздержаться от употребления алкоголя, а также пить больше горячего чая.