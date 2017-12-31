Московский "Спартак" нацелился на полузащитника "Наполи" Джаккерини

Московский "Спартак" заинтересован в приобретении полузащитника итальянского клуба "Наполи" Эмануэле Джаккерини. 32-летний футболист получает мало игрового времени и готов покинуть команду. С главным тренером "красно-белых" Массимо Каррерой Джаккерини пересекался в "Ювентусе" и сборной Италии.

Спартаковцы продолжают искать варианты усиления в зимнее трансферное окно. Массимо Каррера, хорошо знакомый с футболистом "Наполи" Джаккерини по работе в Италии, не против приобрести полузащитника в свою команду, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Rai.

В нынешнем сезоне Эмануэле сыграл за "Наполи" в пяти матчах. Причем в четырех из них он выходил на замену, отметившись одним голевым пасом. Джаккерини является двукратным чемпионом Италии в составе "Ювентуса". Вместе с национальной командой он завоевал серебряные медали чемпионата Европы-2012.