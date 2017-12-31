Боец Нурмагомедов готов сразиться с любым соперником

31 декабря в Лас-Вегасе российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов оказался сильнее своего противника бразильца Эдсона Барбозы на шоу UFC 219. Россиянин прокомментировал результаты боя, сообщив, что на данный момент готов сразиться с любым соперником.

"Благодарю за победу Всевышнего, это самое важное", — приводит слова Нурмагомедова Чемпионат.Com. "Хочу поблагодарить соперника, свою команду, болельщиков, а также отца и братьев — всех, кто был рядом со мной", — добавил спортсмен.

Кроме того, он заявил что прямо сейчас готов драться с любым соперником. "Готов провести бой с Конором Макгрегором и Тони Фергюсоном, но в эти минуты я не думаю о них", — отметил Нурмагомедов.