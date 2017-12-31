В Австралии упал в реку самолет: погибли шесть человек

В австралийском штате Новый Южный Уэльс неподалеку от Сиднея упал в реку небольшой одномоторный гидросамолет авиакомпании Sydney Seaplanes. Погибли все шесть человек, находившиеся на борту — пять пассажиров и пилот.

Катастрофа произошла примерно в 15:15 по местному времени (07:15 по Москве). Самолет DHC-2 Beaver упал в небольшую реку Коуэн-Крик к северу от Сиднея. Полиция Нового Южного Уэльса подтвердила, что тела всех шестерых погибших извлечены из воды. Участники поисковой операции пытаются найти останки самолета, который в результате крушения предположительно затонул.

По неподтвержденным данным, четверо пассажиров были британцами, пятым пассажиром был 11-летний мальчик, сообщает на своем сайте газета The Sydney Morning Herald.