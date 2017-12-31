В Японии изучают сценарии войны на Корейском полуострове

В правительстве Японии изучают перспективы полномасштабного военного конфликта на Корейском полуострове и возможные сценарии участия в нем национальной армии.

В частности, обсуждается вариант, при котором Япония получит право на полноценное осуществление коллективной самообороны и военную поддержку американских войск, участвующих в боях с КНДР. Кроме того принято решение начать обсуждение возможного количества американских военных, которые могут быть размещены в Японии в случае начала войны.

Консультации проходят при участии премьер-министра страны Синдзо Абэ. В качестве возможных вариантов развития ситуации на Корейском полуострове чиновники рассматривают столкновение между армиями Южной и КНДР, упреждающий удар США по территории Северной Корее, вторжение Южной Кореи в КНДР и ракетный удар Северной Кореи по территории Японии, сообщает ТАСС.

После того, как 29 ноября в КНДР провели новое испытание прототипа межконтинентальной баллистической ракеты, Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций против Северной Кореи.