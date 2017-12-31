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31 декабря 201712:18

Три человека погибли в результате стрельбы в кафе на Кубани
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Три человека погибли в результате ночной стрельбы в одном из кафе в станице Ладожская Краснодарского края. Сообщение о стрельбе в кафе поступило в дежурную часть отдела полиции ОМВД России по Усть-Лабинскому району около двух часов ночи. Прибывшие полицейские обнаружили на месте происшествия тела трёх мужчин с огнестрельными ранениями.

Были установлены личности погибших, а вскоре на территории Кореновского района края сотрудники ДПС задержали двух подозреваемых в убийстве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД России по региону. У них нашли и изъяли оружие, из которого предположительно и стреляли в людей в кафе.

Для поиска подозреваемых на территории Усть-Лабинского района был введен план "Сирена", передает РИА Новости. На розыск подозреваемых был ориентирован весь личный состав усть-лабинской полиции и наряды других районов Краснодарского края.

В разыскиваемом автомобиле, остановленном сотрудниками ДПС, находились мужчины 32 и 34 лет, схожие по приметам с ориентировкой. Подозреваемых доставили в ОМВД России по Усть-Лабинскому району, затем подозреваемых передали в Следственное управление Следственного комитета РФ по региону.

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