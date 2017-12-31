Пушков о высказываниях Трампа: пост-правда для политических целей

У утверждений президента США Дональда Трампа о достижениях американцев в Сирии мало общего с фактами, констатирует российский сенатор, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. По его мнению, такие заявления нужны лишь для достижения политических целей.

Утверждение Трампа о достижениях США в Сирии имеет мало общего с фактами. Это "пост-правда" — псевдо-реальность, нужная для политич. целей. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 31 декабря 2017 г.

Ранее Трамп заявил в своем традиционном обращении к американскому народу, ставшем последним в 2017 году, что так называемая международная коалиция во главе с США отвоевала у террористической группировки ИГ (запрещена в России) почти 100 процентов территории в Сирии и Ираке. Возглавляемая США коалиция действует в Сирии с 2014 года, не имея разрешения от властей Арабской Республики, напоминает РИА Новости.

30 сентября 2015 года российские военные по просьбе президента Сирии Башара Асада приступили к операции против боевиков группировок ИГ и "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России). В начале декабря 2017 года президент РФ Владимир Путин сообщил о полном разгроме в Сирии террористической группировки ИГ, а 11 декабря, выступая на авиабазе Хмеймим, отдал приказ о выводе из Сирии российских войск.

При этом на территории Сирии продолжат функционировать две российские базы — Хмеймим и Тартус, — а также Центр по примирению враждующих сторон. Как отмечала ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, заявления американской администрации о победе США над террористами в Сирии безосновательны и нелогичны.