Ушел из жизни актер Александр Шаврин

В Москве на 58-м году жизни скончался заслуженный артист России, один из ведущих артистов театра Маяковского Александр Шаврин. Широкой публике он известен по ролям в российских фильмах "Бедная Настя", "Водитель для Веры", "Русские амазонки", "Самозванцы", "Сказки старого волшебника", "Дети Арбата", сериалах "Склифосовский" и "Кухня".

"Приносим свои соболезнования всем родным и близким. О дате прощания с Александром Валерьевичем мы сообщим отдельно", — сообщается на сайте театра Маяковского.

Александр Шаврин был женат на актрисе Анне Ардовой, у них остались сын и дочь. По данным СМИ, последние годы актер вел борьбу с онкологическим заболеванием и несколько раз оказывался в больницах. Однако тогда супруга Шаврина опровергала сообщения о болезни артиста.