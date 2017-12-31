Яценюк и жена Авакова продали долю в одном из украинских телеканалов

Экс-премьер Украины Арсений Яценюк и супруга главы украинского МВД Арсена Авакова Инна продали принадлежавшие им доли в украинском телеканале "Эспрессо TV" — 30 и 40 процентов соответственно. Покупателем 70-процентного пакета, как рассказал в "Твиттере" сам Аваков, стала "заинтересованная в медиабизнесе на Украине" американская корпорация Atmosphere Entertainment Inc.

Конечным бенефициаром этой корпорации сам телеканал ранее называл Ивана Жеваго — сына депутата Верховной рады Украины, миллиардера Константина Жеваго. По словам Арсена Авакова, его жена получила за продажу своей доли более 1,95 миллиона долларов.

Константин Жеваго занимает сейчас третью строчку рейтинга "ТОП-100 самых богатых украинцев" по версии украинского журнала "Новое время" и инвесткомпании Dragon Capital. Состояние нардепа оценивается в 1,4 миллиарда долларов, передает ТАСС.

"Эспрессо TV" сообщал, что в результате сделок купли-продажи 77,5 процента телеканала теперь принадлежит Atmosphere Entertainment, еще 22,5 процента опосредовано владеет Лариса Княжицкая — супруга депутата Рады, главы парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Николая Княжицкого.