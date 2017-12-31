В Чернигове украли бюст Пушкина, установленный в 1900 году

В Чернигове вандалы украли бюст Пушкина, установленный в сентябре 1900 года. На месте происшествия работают следователи.

Это не первая кража памятников в этом месяце в Чернигове. Так, 18 декабря вандалы украли с могилы классика украинской литературы Михаила Коцюбинского бронзовый бюст весом более 100 килограммов, передает ИТАР-ТАСС.