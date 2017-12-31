Стрелок с Никольской при задержании пытался покончить с собой

Задержанный утром на 40-м километре Новорижского шоссе молодой человек, накануне расстрелявший из травматического пистолета свою бывшую девушку и ее молодого человека, при задержании сотрудниками полиции пытался покончить с собой. В результате стрелок сам находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Конфликт со стрельбой произошел накануне вечером у одного из заведений на Никольской улице в центре Москвы. Причиной, по предварительным данным, могла быть ревность: сообщалось, что 23-летняя девушка получила шесть ранений в голову из травматического пистолета. Ее спутник, 29-летний мужчина, также был ранен. Пострадавшие госпитализированы в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Состояние женщины оценивается как крайне тяжелое.

Правоохранительные органы вели розыск 26-летнего приезжего из республики Марий Эл. Сообщалось, что разыскиваемый проживает по временной регистрации в подмосковном Жуковском.

По данным пресс-службы столичного главка полиции, стрелка задержали на 40-м километре Новорижского шоссе около 05:40 в воскресенье, 31 декабря. Там полицейские остановили легковой автомобиль, которым управлял подозреваемый.