Дочку Кадырова приняли в Федерацию практической стрельбы России

Пятнадцатилетняя дочка Рамзана Кадырова стала первой девушкой, зарегистрированной в Федерации практической стрельбы России. Об этом сообщил помощник главы Чечни по силовому блоку Даниил Мартынов, вручая Хутмат официальное удостоверение этой организации.

Не так давно Кадыров рассказал об увлечении своей дочери, когда разместил в Instagram тренировки Хутмат в тире с инструктором. Глава Чечни считает, что любая девушка обязана уметь правильно владеть оружием.

"Ты являешься зарегистрированным стрелком в Федерации практической стрельбы России, ты первая девушка — профессиональный стрелок, который зарегистрирован у нас", — цитирует РИА Новости Мартынова, который вручил дочке Кадырова удостоверение Федерации практической стрельбы России.

В практической стрельбе стрелки поражают несколько типов мишеней на скорость, двигаясь по площадке между огневыми позициями с соблюдением правил безопасности. Помимо оружия Хутмат увлекается хореографией и музыкой, а также осваивает несколько иностранных языков.