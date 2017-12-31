Прощание с Александром Шавриным пройдет 2 января в Театре Маяковского

Прощание с заслуженным артистом России Александром Шавриным, скончавшимся на 58-м году жизни 30 декабря после продолжительной болезни, состоится в Театре Маяковского 2 января. Актер служил в труппе этого театра с 1982 года. Отпевание пройдет в церкви Малого Вознесения, передает ТАСС.

Александр Шаврин родился 16 декабря 1960 года. Звание заслуженного артиста России получил в 2001 году. На сцене Театра Маяковского актер создал более 20 разноплановых образов: Евгений ("Место для курения"), Арнольд ("Круг"), третий мужик ("Плоды просвещения" режиссера Петра Фоменко), Херардо ("Валенсианские безумцы"), Мотылек ("Шутка мецената"), граф Кефельд ("Киниж") и другие.

Александр Шаврин также снялся в ряде кинофильмов и телеспектаклей.