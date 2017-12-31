Очевидец: на Стартовой улице в Москве прогремел взрыв

Очевидцы сообщают о взрыве (или громком хлопке) на северо-востоке Москвы, в районе Медведково. Он прогремел в одном из жилых домов на Стартовой улице.

Как сообщил Вестям.Ru житель этого дома, в здании газа нет, только — электричество. По его словам, по предварительным данным, есть как минимум один пострадавший — обгорелый человек упал с 9 этажа. На место прибыли городские экстренные службы.