Пожар в подольском ангаре локализован

В подмосковном Подольске локализован пожар в ангаре с пластиком. Возгорание произошло в ангаре и на открытой площадке, где находились пластиковые брикеты. Пожару был присвоен второй, повышенный, номер сложности. К тушению были привлечены более 90 человек и 26 единиц техники.

Данных о пострадавших нет, передает ТАСС.