Новый год шагает по планете: праздничные салюты гремят во всех уголках мира

Новый год встретили в Таиланде. Праздничный салют прогремел над историческим мостом над рекой Квай. Праздник в стране отмечают трижды. Сначала классический — 1 января, затем китайский — дата плавает в течение января и февраля, а после тайский Новый год — Сонг-кран — 13 апреля.

Примечательно, что в Таиланде сохраняется древнее, буддийское летоисчисление. Так что у них наступил 2554 год, передает телеканал "Россия 24".

Световое шоу увидели жители и гости бухты Виктория в Гонконге. До этого были Япония и Южная Корея. А первыми в мире 2018 год встретили в Океании — в Полинезии, на островах Фиджи и в Новой Зеландии. В Австралии праздник традиционно проходит на Харбор-Бридж — это один из самых больших стальных арочных мостов в мире.