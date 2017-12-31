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31 декабря 201719:32

Гуляния в 30-градусный мороз: в Бурятии встретили Новый год
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Жители севера Бурятии встретили Новый год в морозную погоду. Сейчас столбики термометров показывают минус 30. Южанам в Улан-Удэ с погодой повезло больше, многие жители и гости города отмечают праздник на главной городской площади Советов.

Вечером там началась развлекательная шоу-программа. Перед горожанами выступили звезды бурятской эстрады с советскими шлягерами и современными хитами. Одними из главных героев торжества стали собаки — символ 2018 года, дрессированные немецкие овчарки устроили представление для детей. Кульминацией праздника стал новогодний фейерверк. Для тех, кто не смог принять участие в торжестве, концерт повторится днем 1 января.

Между тем, праздник слышен во всех уголках города — в парке Юбилейный в Октябрьском районе, в парке имени Орешкова в Железнодорожном районе и в других микрорайонах. Везде проходят театрализованные представления, дети катаются с горок, играют в снежки. К празднику украсили и общественный транспорт.

Некоторые жители Бурятии отмечают праздник на берегу Байкала, в их числе и глава региона Алексей Цыденов. Незадолго до 31 декабря он рассказал журналистам, что "торжество будет семейное, приедет много друзей из Москвы".

С 16 февраля республика будет отмечать Сагаалган — Новый год по восточному календарю. По традиции, торжества продлятся месяц — верующие проводят молебны в буддийских храмах и ходят в гости к родственникам с подарками, передает ТАСС.

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