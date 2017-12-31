Колорадский стрелок убил полицейского и ранил шестерых человек

При перестрелке в Денвере, штат Колорадо, погиб полицейский, ранены шесть человек. Стрелка ликвидировали, сообщается в Twitter управления шерифа округа Дуглас.

Помощники шерифа прибыли на вызов о нарушении порядка. Во время следственных мероприятий по ним открыли огонь. Пятеро полицейских были ранены подозреваемым. Кроме того, злоумышленник ранил двух гражданских лиц, передает ТАСС.