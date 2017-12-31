Угрозы взрывов в торговых центрах Москвы оказались ложными

Не подтвердились угрозы взрывов в торговых центрах Московского региона, эвакуированных ранее из-за звонков неизвестных. Информация о минировании поступала в следующие торговые центры: "Капитолий" на проспекте Вернадского, "РИО" на Ленинском проспекте, "Гудзон" на Каширском шоссе, "Хорошево" на Хорошевском шоссе, передает ТАСС.

Помещения проверили кинологи с собаками - ничего подозрительного обнаружено не было. Также по всем поступившим сообщениям проводились проверочные мероприятия.

Также завершена проверка и в торговом центре "Мега" в Химках, где угроза также оказалась ложной.