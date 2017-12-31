Глава Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Кирилл пожелал православным сил на совершение в новом году поступков для улучшения мира, а также примирения народам, находящимся в состоянии гражданских конфликтов, в том числе на Украине, передает "Интерфакс".

"Да поможет нам Господь в предстоящее лето Его благости совершить все то, что мы должны совершить для того, чтобы мы и мир становились лучше", — сказал Предстоятель перед новогодним молебном в храме Христа Спасителя. Он также призвал благословение Господне на "Отечество наше, всю историческую Русь" и пожелал, чтобы Господь примирил народы, находящиеся в состоянии гражданских конфликтов. "Особенно я имею в виду Украину, наших братьев и сестер, страдающих от этого конфликта, чтобы воцарился мир на просторах исторической Руси", — сказал Патриарх Кирилл.

Глава РПЦ подчеркнул, что Божья благодать — главная сила, преобразующая жизнь человека. По его мнению, религиозный человек отличается от нерелигиозного именно тем, что верит в способность воспринимать Божественную силу, которую верующие называют силой благодати.

Патриарх призвал помолиться о том, чтобы Господь прежде всего укреплял веру православных, открывал их сердца навстречу Божественной благодати.