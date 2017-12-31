Лошади, лыжи и флешмоб Дедов Морозов: Сибирь отмечает Новый год

Бой курантов и поздравление президента прослушали еще восемь сибирских регионов. Среди них Алтайский край, Хакасия, Томская область.

Жителям и гостям Новосибирска не дали заскучать в новогоднюю ночь. Морозная погода не помешала прогулкам, и горожане вышли встречать Новый год на улицы и в парки. Любители активного отдыха смогли отметить праздник на катке, залитом в Центральном парке. Горожане также предпочли центр города и Михайловскую набережную, по которой в этом году гуляют сказочные герои.

В Красноярске помимо традиционных торжеств можно покататься на лыжах и лошадях. Второй год подряд главная елка и ледовый городок размещены на острове Татышев — одном из самых популярных мест активного отдыха. Вслед за поздравлением президента в парке стартовал флешмоб Дедов Морозов, передает ТАСС.

Впервые обращение главы государства люди увидят, как и положено, за несколько минут до полуночи в каждом часовом поясе. До этого в некоторых регионах запись транслировали с часовым опозданием, в других — на час раньше.

Ранее Новый год уже встретили жители Байкальского региона, отгремели праздничные фейерверки во Владивостоке и на Сахалине. Встречать Новый год в России можно 11 раз — по количеству часовых поясов.