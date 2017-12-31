Матвиенко пожелала мира и осуществления планов в 2018 году

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пожелала всем мира, осуществления планов и надежд. Она добавила, что необходимо верить в себя, ставить большие цели и достигать их. И заметила, что будущее России зависит от инициативных людей, передает телеканал "Россия 24".

"Будущее России зависит от инициативных и целеустремленных людей, их гражданской ответственности и патриотизма. Уверена, что высокие гражданские качества россиян найдут отражение в ответственных выборных кампаниях 2018 года", — заключила она.