Венгер побил рекорд Фергюсона, но "Арсеналу" это не помогло

Главный тренер лондонского футбольного клуба "Арсенал" Арсен Венгер побил рекорд легендарного наставника "Манчестер Юнайтед" сэра Алекса Фергюсона по количеству проведенных матчей в Английской премьер-лиге. Теперь на счету французского специалиста их 811, шотландец остановился на 810 играх.

Знаковым для Венгера стал гостевой матч 21-го тура с "Вест Бромвичем", в котором футболисты команд сыграли вничью – 1:1. Исход встречи решился в последние 10 минут. Сначала полузащитник хозяев Джеймс Макклин на 83-й минуте отправил мяч в свои ворота. После этого "Вест Бромвич" усилил давление на соперника и заработал пенальти, который на 89-й минуте реализовал Джей Родригес. В турнирной таблице "Арсенал" с 38 очками занимает пятое место, "Вест Бромвич" с 16 баллами идет 19-м.

Венгер возглавляет "Арсенал" с октября 1996 года. За это время он трижды выиграл чемпионат Англии, по семь раз становился обладателем Кубка и Суперкубка страны. По одному разу выходил в финалы Лиги чемпионов и Кубка УЕФА.