Самара, Ижевск, Астрахань, Саратов и Ульяновск встретили Новый год

Россия встречает Новый год! Бой курантов и поздравление президента только что прослушали в Самаре, Ижевске, Астрахани, Саратове и Ульяновске. До этого праздничные салюты отгремели в Салехарде, Ханты-Мансийске, Омске и Новосибирске.

Впервые обращение главы государства люди смотрят как и положено — за несколько минут до полуночи в каждом часовом поясе. До этого в некоторых регионах запись транслировали с часовым опозданием, в других, наоборот, на час раньше.

Встречать Новый год в нашей стране можно 11 раз — по количеству часовых поясов, напоминает телеканал "Россия 24".