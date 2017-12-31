Новогодняя ночь в Москве будет яркой. Салюты прогремят во всех 12 округах, передает телеканал "Россия 24". Ровно в полночь фейерверки запустят на ВДНХ, Поклонной горе, Москворецкой улице.

А еще на 10 площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" каждый час до 2 января будут давать залпы разноцветных конфетти.

Столичная подземка будет работать без перерыва в круглосуточном режиме. Поезда будут следовать с интервалом от 3,5 до 15 минут. В вагонах и на станциях прозвучит поздравление президента.