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31 декабря 201723:53

Новый год в разных странах: мировой рекорд Дубая, море цветов и борьба со страстями

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Новый год празднуют в Арабских Эмиратах. В Дубае у самого высокого сооружения в мире, башни Бурдж-Халифа, вместо традиционного фейерверка впервые проходит масштабное лазерное шоу. Кроме миллиона зрителей — жителей и туристов — за праздником наблюдают также и представители Книги рекордов Гиннесса. Туда Дубай с новогодним шоу у башни попадал уже дважды — в 2009 и 2014 годах. Сегодня в Эмиратах попробуют обновить рекорд масштабности, сообщает телеканал "Россия 24".

Новый год отметили уже и в Таиланде. Праздничный салют прогремел над историческим мостом над рекой Квай. Кстати, тайцам повезло: Новый год они празднуют аж три раза. Сначала классический — 1 января, потом китайский — дата плавающая — в январе или в феврале, а затем свой собственный — Сонг-кран, 13 апреля.

Еще раньше световое шоу увидели жители и гости бухты Виктория в Гонконге. Все прилегающие улицы были украшены огромным количеством цветов: по китайским обычаям это символ благополучия.

До этого Новый год праздновали Япония и Южная Корея. Там в небо пускали воздушные шары, а в буддийских храмах в полночь 108 раз ударили в колокола. Считается, что это помогает искоренить каждую из 108 пагубных человеческих страстей.

А первыми 2018 год встретили в Океании: в Полинезии, островах Фиджи и Новой Зеландии. В Австралии праздник традиционно прошел на Харбор-Бридж. Это один из самых больших стальных арочных мостов в мире.

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