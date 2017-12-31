Мексиканский футболист убил судью после удаления

Трагедией завершился матч любительских команд в Мексике. Футбольный судья скончался в больнице после того, как получил травму головы в результате нападения игрока.

Во время игры арбитр Хосе Вальдемар Эрнандес Капитильо показал одному из игроков красную карточку, после этот футболист нанес судье травму. После матча рефери в бессознательном состоянии был доставлен в больницу города Халапа. В госпитале он еще неделю находился в коме и умер 30 декабря, сообщает РИА Новости. Отмечается, что причастный к инциденту игрок взят под стражу. "Сейчас принимаются меры, чтобы после смерти нашего коллеги справедливость восторжествовала", — сказал президент Ассоциации арбитров Мексики Валентин Рамирес.