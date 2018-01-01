Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с Новым годом

Министр обороны Сергей Шойгу поздравил с наступающим Новым годом военнослужащих. Он выразил признательность встречающим праздники на боевом посту и пожелал всем неиссякаемой жизненной энергии.

"В уходящем году мы многое сделали для обороноспособности нашей страны: продолжили большую работу по перевооружению армии и флота, совершенствовали боевую подготовку войск, решали вопросы социального обеспечения военнослужащих, их семей, наших ветеранов, — приводит слова министра телеканал "Россия 24". — Хочу поблагодарить всех, кто освобождал сирийскую землю от террористов, кто на дальних подступах к нашему дому защищал его мир и покой. Вы — достойный пример для тех, кому военная форма еще велика: для подрастающего поколения, для наших юнармейцев".