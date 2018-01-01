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Новый год и Рождество 35 минут назад
Половина планеты уже встретила Новый год: чем запомнится праздник?Читайте нас в Telegram
Новый год уже встретила половина планеты. В одно время с москвичами праздник отметили в Турции и Саудовской Аравии. Скоро шампанское начнут открывать в Африке, Европе и Америке. Как встречают главный праздник года в мире?
Это первый в мире салют в честь нового 2018 года: веселится Океания. Самыми первыми новый год встретили жители небольшого островного государства Кирибати. Потом – Фиджи, Тонга и, наконец, Новая Зеландия.
Следом праздник пожаловал в Австралию. В Сиднее тысячи человек традиционно собрались на Харбор-Бридж. Это один из самых больших стальных арочных мостов в мире и одна из главных достопримечательностей страны.
Еще один фейерверк — уже над самым большим в мире автомобильным мостом – прогремел в Китае. Виадук с тоннелями начали строить в 2009 году. Движение по нему открыто всего неделю назад, и то пока что частично. Это, пожалуй, лучший подарок для всех жителей страны. Мост соединил три крупнейших города – Чжухай, Макао и Гонконг. И проехать между ними теперь можно всего за полчаса вместо трех.
В самом Гонконге небо огнями раскрасили над бухтой Виктория. Тысячи гостей и туристов со всего мира наблюдали за световым шоу с набережных. Кстати, там все улицы украшены цветами: по китайским обычаям это символ благополучия.
В Таиланде наступил новый 2561 год. Страна живет по буддистскому лунному календарю. А еще тайцы главный зимний праздник встречают трижды. Сегодня классический, потом китайский – с плавающей датой, в январе или феврале, и, наконец, тайский новый год – 13 апреля.
В Индонезии буквально за несколько минут до полуночи появились почти полтысячи новых семей. Массовую свадьбу городские власти организовали для тех, кому церемония не по карману. Причем молодоженам не только оплатили саму регистрацию, но и собрали для них пожертвования на символическое приданое.
А в Дубае новогодний праздник снова претендует на попадание в Книгу рекордов Гиннесса. Фейерверк возле самого высокого сооружения в мире — башни Бурдж-Халифа на ее страницы попадал уже дважды – в 2009 и 2014 годах. Сегодня в Эмиратах попробовали обновить рекорд.
Одними из последних на планете новый год встретят американцы. В Нью-Йорке знаменитый Шар времени спустится с высоток в 8 утра по Москве. А самым последним в 2018 год войдет американский остров Самоа. Хоть он и находится в Океании, но праздник там наступит на сутки позже, чем у соседей.
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