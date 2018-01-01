Генсек ООН обратился к миру с предостережением

Генсек ООН предостерег мир. После поздравления с Новым годом Антониу Гутерриш отметил, что в последнее время в мире возникло слишком много конфликтов. Ситуация заставляет вспомнить о временах холодной войны. По мнению генсека ООН, главная цель наступившего года — стремление к единству всего мира.

"Когда я вступил в должность год назад, я обратился с призывом объявить 2017 год годом мира, — цитирует генерального секретаря ООН телеканал "Россия 24". — К сожалению, мир пошел в обратном направлении. Мы стали свидетелями ужасающих нарушений прав человека. Усиливаются национализм и ксенофобия. Вступая в 2018 год, я обращаюсь с сигналом тревоги, с предостережением всему миру. Я призываю к единству. Я искренне верю, что мы можем сделать наш мир более надежным и безопасным".