Экс-футболист "Арсенала" и "Тоттенхэма" усыновил сына умершего брата

Знаменитый тоголезский футболист Эммануэль Адебайор сделал объявление о том, что усыновил сына своего старшего брата Питера, который ушел из жизни в июле 2013 года. Об этом 33-летний нападающий написал на своей официальной странице в Instagram.

"Всем, кто меня знает, знали и моего старшего брата Питера Адебайора, которого с нами больше нет. Это его сын, и сегодня я объявляю, что он стал моим сыном. Позвольте представить вам моего первого сына — Джуниора Эммануэля Адебайора ", — написал футболист.

Адебайор в своей карьере играл за "Монако", английские "Арсенал", "Манчестер Сити", "Тотенхэм" и "Кристал Пэлас", а также был в аренде в мадридском "Реале". Сейчас футболист выступает за турецкий " Истанбул Башакшехир".