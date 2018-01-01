Экс-футболист "Арсенала" и "Тоттенхэма" усыновил сына умершего брата

Экс-футболист "Арсенала" и "Тоттенхэма" усыновил сына умершего братаЧитайте нас в Telegram
Знаменитый тоголезский футболист Эммануэль Адебайор сделал объявление о том, что усыновил сына своего старшего брата Питера, который ушел из жизни в июле 2013 года. Об этом 33-летний нападающий написал на своей официальной странице в Instagram.
"Всем, кто меня знает, знали и моего старшего брата Питера Адебайора, которого с нами больше нет. Это его сын, и сегодня я объявляю, что он стал моим сыном. Позвольте представить вам моего первого сына — Джуниора Эммануэля Адебайора ", — написал футболист.
SEA, whoever knows me knows my elder brother, Peter Adebayor who is no longer with us. Here is his son and today I declare him as my first son. Let me introduce you to my first son. His name is Junior Emmanuel Adebayor. Blessings...🙏🏾 🔹 Tous ceux qui me connaissent connaissent bien mon frère, Peter Adébayor qui n’est malheureusement plus avec nous. Voici son fils et aujourd’hui je le prends comme mon premier fils. Je vous présente alors mon premier fils. Il s’appelle Junior Emmanuel Adebayor. Pleins de bénédictions... 🙏🏾 #GodFirst #KeepMoving #BloodLine #Focus #FunTime #GodIsGood #LifesGood
Публикация от The Real Adebayor (@e_adebayor) Дек 30, 2017 at 12:48 PST
Адебайор в своей карьере играл за "Монако", английские "Арсенал", "Манчестер Сити", "Тотенхэм" и "Кристал Пэлас", а также был в аренде в мадридском "Реале". Сейчас футболист выступает за турецкий " Истанбул Башакшехир".
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