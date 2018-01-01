В Коста-Рике рухнул самолет, погибли 12 человек

В Коста-Рике рухнул небольшой самолет, на борту которого были 10 иностранных граждан и двое пилотов (местных жителей). Все они погибли.

Трагедия произошла в гористой местности неподалеку от провинции Гуанакасте, уточняет РИА Новости. Известно, что потерпевший катастрофу самолет принадлежал авиакомпании Nature Air.